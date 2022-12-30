За реєстрацією та смс. Укрпошта почне видавати посилки без документів — Finance.ua

За реєстрацією та смс. Укрпошта почне видавати посилки без документів
«Укрпошта» додала варіант ідентифікації отримувача при видачі відправлень. Отримати поштове відправлення можна в автоматизованих відділеннях без пред’явлення документів, а за кодом в SMS-повідомленні.
Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».
«Від 27 грудня у всіх відділеннях Укрпошти можна отримати відправлення без документів — за допомогою SMS-повідомлення! Нововведення діє для фізичних осіб та за умови, що вказано номер телефону отримувача», — сказано в повідомленні.
Обмеження щодо відправлень:
- оголошена цінність до 15 000 грн, післяплата до 5 000 грн для внутрішніх відправлень;
- оголошена цінність до 20 000 грн для міжнародних відправлень;
- відсутні позначки «Вручити особисто» та/або «Судова повістка».
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