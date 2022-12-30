За реєстрацією та смс. Укрпошта почне видавати посилки без документів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За реєстрацією та смс. Укрпошта почне видавати посилки без документів

Особисті фінанси
47
За реєстрацією та смс. Укрпошта почне видавати посилки без документів
За реєстрацією та смс. Укрпошта почне видавати посилки без документів
«Укрпошта» додала варіант ідентифікації отримувача при видачі відправлень. Отримати поштове відправлення можна в автоматизованих відділеннях без пред’явлення документів, а за кодом в SMS-повідомленні.
Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».
Читайте також
«Від 27 грудня у всіх відділеннях Укрпошти можна отримати відправлення без документів — за допомогою SMS-повідомлення! Нововведення діє для фізичних осіб та за умови, що вказано номер телефону отримувача», — сказано в повідомленні.
Обмеження щодо відправлень:
  • оголошена цінність до 15 000 грн, післяплата до 5 000 грн для внутрішніх відправлень;
  • оголошена цінність до 20 000 грн для міжнародних відправлень;
  • відсутні позначки «Вручити особисто» та/або «Судова повістка».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.