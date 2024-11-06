За проїзд на жовтий сигнал світлофора хочуть позбавляти водійських прав: деталі законопроєкту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За проїзд на жовтий сигнал світлофора хочуть позбавляти водійських прав: деталі законопроєкту

Особисті фінанси
57
За проїзд на жовтий сигнал світлофора хочуть позбавляти водійських прав: деталі законопроєкту
За проїзд на жовтий сигнал світлофора хочуть позбавляти водійських прав: деталі законопроєкту
Депутати запропонували посилити покарання за порушення правил дорожнього руху. Водіїв, які системно здійснюють рух на жовтий сигнал світлофора, позбавлятимуть водійських прав від 6 місяців до року.
Так, у Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху».
Авторами законопроєкту є група народних депутатів на чолі з головою правоохоронного комітету ВР Сергієм Іонушасом.
Документом пропонується доповнити статтю 122 КУпАП новими частинами, якими визначатиметься адміністративна відповідальність за повторне порушення проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил проїзду перехресть, порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду.
Читайте також
За повторне вчинення зазначених порушень протягом року передбачається штраф в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 грн).
У разі вчинення зазначених порушень особою, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за будь-яке із перелічених правопорушень, передбачається накладення штрафу в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів (2550 грн) з позбавленням права керування на строк від 6 місяців до 1 року.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.