За проїзд на жовтий сигнал світлофора хочуть позбавляти водійських прав: деталі законопроєкту — Finance.ua

За проїзд на жовтий сигнал світлофора хочуть позбавляти водійських прав: деталі законопроєкту Сьогодні 09:15 — Особисті фінанси

За проїзд на жовтий сигнал світлофора хочуть позбавляти водійських прав: деталі законопроєкту

Депутати запропонували посилити покарання за порушення правил дорожнього руху. Водіїв, які системно здійснюють рух на жовтий сигнал світлофора, позбавлятимуть водійських прав від 6 місяців до року.

Так, у Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху».

Авторами законопроєкту є група народних депутатів на чолі з головою правоохоронного комітету ВР Сергієм Іонушасом.

Документом пропонується доповнити статтю 122 КУпАП новими частинами, якими визначатиметься адміністративна відповідальність за повторне порушення проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил проїзду перехресть, порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду.

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За повторне вчинення зазначених порушень протягом року передбачається штраф в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 грн).

У разі вчинення зазначених порушень особою, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за будь-яке із перелічених правопорушень, передбачається накладення штрафу в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів (2550 грн) з позбавленням права керування на строк від 6 місяців до 1 року.

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