За півроку українські АЗС оштрафували на 20,7 млн грн — Finance.ua
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За півроку українські АЗС оштрафували на 20,7 млн грн

Кримінал
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За 6 місяців 2022 року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) перевірила 541 заправку. При цьому в 73,4% випадках було виявлено порушення державної дисципліни цін.
«За результатами перевірок винесено 296 рішень про застосовування адміністративно-господарських санкцій на суму 20 713, 356 тис. гривень і складено 155 приписів про усунення порушень», — йдеться повідомленні.
Також зазначається, що за порушення законодавства 100 відповідальних осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності й винесено постанови про накладання адміністративних санкцій на суму майже 21 млн грн.
Нагадаємо, навесні уряд вирішив відмовитися від державного регулювання цін на пальне.
За матеріалами:
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