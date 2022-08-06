За півроку українські АЗС оштрафували на 20,7 млн грн — Finance.ua

За півроку українські АЗС оштрафували на 20,7 млн грн Вчора 05:31 — Кримінал

За 6 місяців 2022 року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) перевірила 541 заправку. При цьому в 73,4% випадках було виявлено порушення державної дисципліни цін.

«За результатами перевірок винесено 296 рішень про застосовування адміністративно-господарських санкцій на суму 20 713, 356 тис. гривень і складено 155 приписів про усунення порушень», — йдеться повідомленні.

Також зазначається, що за порушення законодавства 100 відповідальних осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності й винесено постанови про накладання адміністративних санкцій на суму майже 21 млн грн.

Нагадаємо, навесні уряд вирішив відмовитися від державного регулювання цін на пальне.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.