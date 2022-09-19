За пів року Українське дунайське пароплавство перевезло понад три тисячі контейнерів — Finance.ua

За пів року Українське дунайське пароплавство перевезло понад три тисячі контейнерів Вчора 13:33 — Казна та Політика

З початку відновлення контейнерних перевезень ПрАТ «Українське дунайське пароплавство» транспортувало своїм флотом майже 3,3 тис. контейнерів.

Про це повідомив генеральний директор ПрАТ «УДП» Дмитро Москаленко у Фейсбуці

«За пів року перевезено контейнерів в об’ємі 3298 TEU. Під контейнерний напрям задіяно 12 суден (відкритих барж та суховантажних суден-штовхачів)», — йдеться в повідомленні.

За словами Москаленка, перші контейнерні перевезення флотом УДП розпочалися майже пів року тому в якості експерименту. Вже наприкінці травня вдалося сформувати перший контейнерний караван у складі самохідного судна «Капітан Ширков» і п’яти барж. Починаючи з серпня, підприємство повністю перейшло на роботу у режимі контейнерних караванів.

Наразі підприємство перевозить на експорт метали, соняшниковий шрот і олію, алкогольні вироби, молоко, деревообробну продукцію, горох, зерно насипом. Серед імпортних вантажів — електроніка, труби, запчастини до аграрної техніки, автомобільні покришки, рис та інші харчові продукти.

У рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН балкери УДП перевезли близько 600 TEU контейнерів з гуманітарними вантажами.

Як повідомлялося, УДП переходить на нову систему контролю за витратами палива — судна підприємства обладнають системою контролю даних.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.