За пів року Українське дунайське пароплавство перевезло понад три тисячі контейнерів — Finance.ua
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За пів року Українське дунайське пароплавство перевезло понад три тисячі контейнерів

Казна та Політика
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З початку відновлення контейнерних перевезень ПрАТ «Українське дунайське пароплавство» транспортувало своїм флотом майже 3,3 тис. контейнерів.
Про це повідомив генеральний директор ПрАТ «УДП» Дмитро Москаленко у Фейсбуці.
«За пів року перевезено контейнерів в об’ємі 3298 TEU. Під контейнерний напрям задіяно 12 суден (відкритих барж та суховантажних суден-штовхачів)», — йдеться в повідомленні.
За словами Москаленка, перші контейнерні перевезення флотом УДП розпочалися майже пів року тому в якості експерименту. Вже наприкінці травня вдалося сформувати перший контейнерний караван у складі самохідного судна «Капітан Ширков» і п’яти барж. Починаючи з серпня, підприємство повністю перейшло на роботу у режимі контейнерних караванів.
Наразі підприємство перевозить на експорт метали, соняшниковий шрот і олію, алкогольні вироби, молоко, деревообробну продукцію, горох, зерно насипом. Серед імпортних вантажів — електроніка, труби, запчастини до аграрної техніки, автомобільні покришки, рис та інші харчові продукти.
У рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН балкери УДП перевезли близько 600 TEU контейнерів з гуманітарними вантажами.
Як повідомлялося, УДП переходить на нову систему контролю за витратами палива — судна підприємства обладнають системою контролю даних.
За матеріалами:
Укрінформ
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