За перший тиждень платформи для пожертв Україні надійшло понад 25 мільйонів доларів — Finance.ua
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За перший тиждень платформи для пожертв Україні надійшло понад 25 мільйонів доларів

Вчора 10:29Казна та Політика
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За перший тиждень платформи для пожертв Україні надійшло понад 25 мільйонів доларівЗа перший тиждень платформи для пожертв Україні надійшло понад 25 мільйонів доларів
За перший тиждень роботи платформи для пожертв Україні UNITED24 надійшло на рахунки НБУ 25 млн 804 тисячі 580 доларів.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Пожертви надійшли з 72 країн світу. Серед найактивніших донорів — США, Велика Британія, Франція, Канада, Німеччина і Україна.
«Окрім того, через партнерський фонд Ukraine House зібрали 735 673 дол. А ще 362 379 дол. надійшло в криптовалюті через платіжну компанію Whitepay. Вони надійдуть на рахунки НБУ найближчим часом», — заявив він.
Протягом перших 7 днів кошти накопичувалися на рахунках НБУ. Тепер вони будуть розподілятися міністерствами на найбільш важливі потреби України.

Довідка Finance.ua:

  • Україна 5 травня оголосила про запуск глобальної ініціативи United24, першою складовою якої є онлайн-платформа для збору коштів.

Як допомогти українській армії

За матеріалами: Економічна Правда
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