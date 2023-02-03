За перші три дні українці обміняли вже понад 750 тис. ламп на енергоощадні - Шмигаль — Finance.ua
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За перші три дні українці обміняли вже понад 750 тис. ламп на енергоощадні - Шмигаль

Особисті фінанси
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За перші три дні українці обміняли вже понад 750 тис. ламп на енергоощадні - Шмигаль
За перші три дні українці обміняли вже понад 750 тис. ламп на енергоощадні - Шмигаль
Громадяни України отримали в рамках програми обміну за перші три дні її дії понад 750 тис. енергоощадних ламп, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«За перші три дні в „Укрпошті“ вже обміняли понад 750 тис. ламп. Замовити послугу можна і у відділенні „Укрпошти“, і в застосунку „Дія“. LED-лампи дадуть змогу додатково заощадити на електроенергії», — написав Шмигаль у телеграм-каналі після відвідування з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Головпоштамту в п’ятницю.
За його словами, наступного тижня ще 6 млн ламп будуть розподілені між містами районного значення, а до кінця лютого скористатися послугою зможуть і жителі віддалених сіл завдяки пересувним відділенням «Укрпошти».
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Як повідомлялося, з 30 січня українці можуть обміняти п’ять старих ламп розжарювання на таку саму кількість енергозбережних LED-ламп, програма обміну є важливим кроком до зменшення навантаження на енергосистему України.
Нова програма фінансується ЄС і є частиною підтримки Європейським Союзом українського «енергетичного фронту». Європейський Союз планує надати Україні 35 млн LED-ламп.
Віцепрем’єр — міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що станом на вечір понеділка українці замовили через застосунок «Дія» для обміну понад 140 тис. енергоощадних ламп.
Детально про обмін ламп ми розповідали у матеріалі за посиланням нижче.

Обмін лампочок: LED-лампи замість ваших старих ламп розжарювання

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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