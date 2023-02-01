У Києві не відключають світло лише у 3% житлових будинків — YASNO — Finance.ua
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У Києві не відключають світло лише у 3% житлових будинків — YASNO

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Зараз у переважній більшості будинків у Києві вимикають світло за графіком. Тільки у 3% — електропостачання не відключають взагалі.
Гендиректор YASNO Сергій Коваленко пояснив у Facebook, що ці будинки технічно неможливо відключити.
«Фактично майже всі будинки в Києві відключаються за графіками. А ось графіки можуть бути різними у сусідніх будинків», — додав він.
Коваленко нагадав, що для рівномірних відключень усі житлові будинки поділені на групи. Як він пояснив, групи формуються не за кількістю будівель, а за потужністю, яку вони споживають.
За словами Коваленка, є ще 1500 будинків, які підключені до ліній критичної інфраструктури та знаходяться поза групами.
«Однак завдяки співпраці колег з КМДА та перепідключенню на інші лінії зараз їх 750. Частина з них — 400 — повинні відключатися ЖЕКами, ТСЖ та керуючими компаніями, щоб дати можливість енергосистемі бути ще стабільнішою», — написав він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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