За перше півріччя 2023 року до банків в управлінні ФГВФО надійшло понад 3,8 млрд грн — Finance.ua

За перше півріччя 2023 року до банків в управлінні ФГВФО надійшло понад 3,8 млрд грн Сьогодні 17:32 — Кредит&Депозит

За перше півріччя 2023 року до банків в управлінні ФГВФО надійшло понад 3,8 млрд грн

За перше півріччя 2023 року сума надходження коштів до банків в управлінні Фонду гарантування вкладів склала 3,837 млрд грн. Про це пише пресслужба ФГВФО

Звідки ці кошти? Зокрема

3,026 млрд грн — від реалізації майна,

437,9 млн грн — від погашення кредитів,

76,8 млн грн — від оренди майна,

36,8 млн грн — від погашення цінних паперів,

259,7 млн грн — інші джерела (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

Зокрема, у червні 2023 року надходження коштів до банків під управлінням Фонду, склали 595,2 млн грн. Найбільше коштів надійшло від реалізації майна — 467,9 млн грн, зокрема:

200,8 млн грн з яких отримано від продажу активів АТ «МР Банк»;

164,5 млн грн — АТ «Промінвестбанк»;

55,7 млн грн — АТ АКБ «Аркада»;

42,9 млн грн — АТ «Мегабанк»;

2,6 млн грн — АТ «Банк Січ»".

Крім того, у червні 83,5 млн грн банки отримали від погашення кредитів, 11,2 млн грн — від оренди майна, 32,5 млн грн — з інших джерел надходження (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

З метою мінімізації негативного впливу наслідків війни Фонд оновив умови погашення кредитної заборгованості для позичальників банків під управлінням Фонду. Водночас, Фонд звертається з проханням до позичальників, за наявності фінансової можливості, продовжувати виконувати свої боргові зобов’язання, щоб не накопичувати кредитне навантаження.

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Крім того, Фонд нагадує орендарям нерухомого майна банків, що ліквідуються, про порядок внесення орендної плати за користування нерухомістю, а також про її повернення банку-орендодавцю у разі закінчення терміну дії договору оренди чи припинення використання орендованого майна.

Нагадуємо, кошти, що надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

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