За перше півріччя 2023 року до банків в управлінні ФГВФО надійшло понад 3,8 млрд грн — Finance.ua

За перше півріччя 2023 року до банків в управлінні ФГВФО надійшло понад 3,8 млрд грн
За перше півріччя 2023 року сума надходження коштів до банків в управлінні Фонду гарантування вкладів склала 3,837 млрд грн. Про це пише пресслужба ФГВФО
Звідки ці кошти? Зокрема
- 3,026 млрд грн — від реалізації майна,
- 437,9 млн грн — від погашення кредитів,
- 76,8 млн грн — від оренди майна,
- 36,8 млн грн — від погашення цінних паперів,
- 259,7 млн грн — інші джерела (коррахунки, виконавчі провадження тощо).
Зокрема, у червні 2023 року надходження коштів до банків під управлінням Фонду, склали 595,2 млн грн. Найбільше коштів надійшло від реалізації майна — 467,9 млн грн, зокрема:
- 200,8 млн грн з яких отримано від продажу активів АТ «МР Банк»;
- 164,5 млн грн — АТ «Промінвестбанк»;
- 55,7 млн грн — АТ АКБ «Аркада»;
- 42,9 млн грн — АТ «Мегабанк»;
- 2,6 млн грн — АТ «Банк Січ»".
Крім того, у червні 83,5 млн грн банки отримали від погашення кредитів, 11,2 млн грн — від оренди майна, 32,5 млн грн — з інших джерел надходження (коррахунки, виконавчі провадження тощо).
З метою мінімізації негативного впливу наслідків війни Фонд оновив умови погашення кредитної заборгованості для позичальників банків під управлінням Фонду. Водночас, Фонд звертається з проханням до позичальників, за наявності фінансової можливості, продовжувати виконувати свої боргові зобов’язання, щоб не накопичувати кредитне навантаження.
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Крім того, Фонд нагадує орендарям нерухомого майна банків, що ліквідуються, про порядок внесення орендної плати за користування нерухомістю, а також про її повернення банку-орендодавцю у разі закінчення терміну дії договору оренди чи припинення використання орендованого майна.
Нагадуємо, кошти, що надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
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