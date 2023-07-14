Чи гарантує ФГВФО вклади у банківських металах — Finance.ua

Чи гарантує ФГВФО вклади у банківських металах Сьогодні 09:32 — Кредит&Депозит

Чи гарантує ФГВФО вклади у банківських металах

Вкладення грошових коштів в дорогоцінні метали є актуальним варіантом зберігання та примноження заощаджень. У Фонді гарантування розповіли , чи гарантує держава такі вклади.

Що таке банківські метали?

Банківські метали — це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

Найвищі проби банківських металів у зливках і порошках:

для золота не нижче ніж — 995,0;

для срібла не нижче ніж — 999,0;



для платини і паладію не нижче ніж — 999,5.



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Маса банківського металу може бути виражена в грамах або в тройських унціях (31,1 034 807 грама).

Готівкове золото — це зливки металу найвищої проби, різної ваги (від 1 грама до 1 кілограма у спеціальній захисній упаковці).

Як працюють такі депозити

Депозит в банківських металах — це інвестиції, що здійснюються у безготівковій формі, тобто інвестору (вкладнику) немає необхідності придбавати «реальне» (фізичне) золото. Сам процес купівлі полягає у внесенні клієнтом банку коштів, еквівалентних вазі золота.

Банк проводить операції із залучення банківських металів на вклади клієнтів з письмовим оформленням депозитних договорів.

Вкладникам відкриваються, так звані «металеві» рахунки, на яких обліковуються не грошові кошти, а грами чи кілограми банківських металів.

Дохід за безготівковими «металевими» вкладами складається фактично з двох частин:

суми відсотків, нарахованих банком на суму вкладу;

суми збільшення вартості банківського металу на ринку.



Відсотки за вкладами у банківських металах можуть сплачуватися як у банківських металах, так і в гривнях за офіційним курсом банківських металів, установленим НБУ на дату, передбачену в депозитному договорі.

Чи гарантуються такі вклади державою

Попри привабливість такого виду заощаджень, вклади в банківських металах не підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і не відшкодовуються у разі визнання банку неплатоспроможним або його ліквідації.

Повний перелік коштів, що не відшкодовуються Фондом у разі ліквідації банку, ви можете знайти у статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Пам’ятайте! Якщо ваш вклад у банку не гарантується Фондом, у разі ліквідації банку ви маєте можливість заявити про свої кредиторські вимоги до банку після прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Для цього на адресу, вказану в оголошенні про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію банку, необхідно направити письмову заяву.

Кредиторами банку можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, які мають документально підтверджені вимоги до банку.

Кредити і депозити відіграють важливу роль у функціонуванні економіки та забезпечують фінансову стабільність країни. Що ж відбувається на ринку кредитування? Які тенденції там панують і до чого готуватися бізнесу та громадянам? Про все це ви дізнаєтеся на Ukrainian Credit Conference (UCC) — особливій події, що об'єднає ключових представників фінансової спільноти України.

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