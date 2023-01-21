За період війни в Україні укладено понад 43 тис. земельних угод — Finance.ua

За період війни в Україні укладено понад 43 тис. земельних угод Сьогодні 20:05 — Нерухомість

З 24 лютого по сьогодні укладено 43 181 угоду на ринку землі. Правочини охоплюють площу у 80 051 га.

Про це повідомили в Мінагрополітики.

Найактивнішими регіонами (за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини) стали Хмельниччина (8,4 тис. га); Полтавщина (8,3 тис. га); Вінниччина (8,3 тис. га); Кіровоградщина (8 тис. га); Дніпропетровщина (7,8 тис. га).

За останні два тижні було укладено 1202 угоди в межах ринку землі за площею в 2 383 га га.

У цілому станом на 16.01.23 за увесь період функціонування ринку землі зареєстровано 144 147 правочинів за площею в 324 577 га.

Наразі подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5676 нотаріусів. Загалом заяв — 6392, із них погоджено — 5562, відмову отримали 830.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період є:

Харківщина (39,5 тис. га),

Дніпропетровщина (29,1 тис. га),

Полтавщина (26,7 тис. га);

Кіровоградщина (26,3 тис. га);

Херсонщина (21 тис. га).

Середня ціна 1 га землі в Україні становить 40 673 грн. Такий показник отримано на основі 118 485 угод із продажу землі за площею в 270,1 тис. га.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, на 11 лютого 2022 року, найдорожче земля коштувала

у Львівській області — 245,3 тис. гривень у середньому за гектар;

у Київській області середня вартість гектара у 156 тис. гривень;

на третьому місці Івано-Франківська область, де гектар продається за 151 тисячу гривень.

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