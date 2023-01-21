За період війни в Україні укладено понад 43 тис. земельних угод — Finance.ua

За період війни в Україні укладено понад 43 тис. земельних угод
З 24 лютого по сьогодні укладено 43 181 угоду на ринку землі. Правочини охоплюють площу у 80 051 га.
Про це повідомили в Мінагрополітики.
Найактивнішими регіонами (за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини) стали Хмельниччина (8,4 тис. га); Полтавщина (8,3 тис. га); Вінниччина (8,3 тис. га); Кіровоградщина (8 тис. га); Дніпропетровщина (7,8 тис. га).
За останні два тижні було укладено 1202 угоди в межах ринку землі за площею в 2 383 га га.
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У цілому станом на 16.01.23 за увесь період функціонування ринку землі зареєстровано 144 147 правочинів за площею в 324 577 га.
Наразі подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5676 нотаріусів. Загалом заяв — 6392, із них погоджено — 5562, відмову отримали 830.
Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.
Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період є:
- Харківщина (39,5 тис. га),
- Дніпропетровщина (29,1 тис. га),
- Полтавщина (26,7 тис. га);
- Кіровоградщина (26,3 тис. га);
- Херсонщина (21 тис. га).
Середня ціна 1 га землі в Україні становить 40 673 грн. Такий показник отримано на основі 118 485 угод із продажу землі за площею в 270,1 тис. га.
Довідка Finance.ua:
Нагадаємо, на 11 лютого 2022 року, найдорожче земля коштувала:
- у Львівській області — 245,3 тис. гривень у середньому за гектар;
- у Київській області середня вартість гектара у 156 тис. гривень;
- на третьому місці Івано-Франківська область, де гектар продається за 151 тисячу гривень.
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