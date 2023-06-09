За п’ять місяців китайський експорт до росії зріс на 76% — Finance.ua

За п’ять місяців китайський експорт до росії зріс на 76% Сьогодні 02:53 — Світ

За п’ять місяців китайський експорт до росії зріс на 76%

Китайський експорт до росії за перших п’ять місяців зріс на 75,6% порівняно з тим же періодом минулого року і сягнув 42,9 млрд дол., тоді як імпорт зріс на 20,4% - до 50,9 млрд дол.

Про це свідчать оприлюднені Головним митним управлінням КНР дані.

При цьому обсяг зовнішньої торгівлі Китаю з рф у січні-травні становив 93,8 млрд дол., що на 40,7% більше, ніж роком раніше.

Загальний обсяг імпорту та експорту Китаю за перших п’ять місяців порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 4,7% у місцевій валюті, до 16,8 трлн юанів, проте в доларовому еквіваленті зменшився на 2,8% - до 2,4 трлн дол.

Статистика свідчить, що в травні закордонні поставки КНР скоротилися вперше за три місяці, переважно через загальне падіння експорту до головних торговельних партнерів Китаю — країн Південно-Східної Азії (АСЕАН), Європейського Союзу, США та Японії. Найбільшого спаду зазнали поставки електронних товарів, таких як ПК і мобільні телефони, а також одягу й іграшок.

Падіння імпорту пояснюється насамперед першу чергу, нижчими цінами на сиру нафту та інші ресурси, за якими китайські компанії купували їх у звітному періоді, а також все ще низьким внутрішнім попитом у самій країні.

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До четвірки найбільших торговельних партнерів КНР у січні - травні увійшли країни АСЕАН, торгівля Китаю з якими зросла на 2,1%, до 377 млрд дол., Європейський Союз із показником 332 млрд дол. товарообігу, що на 3,7% менше порівняно з минулим роком, Сполучені Штати з 274,7 млрд дол. (-12,3% рік до року) і Японія — 131,3 млрд дол. (-10,4%).

Зниження показників експорту/імпорту Китаю посилює занепокоєння фахівців щодо сповільнення економічного відновлення країни на тлі уповільнення економік ключових країн — торговельних партнерів КНР.

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Укрінформ За матеріалами:

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