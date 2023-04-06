За останній тиждень в Україну в'їхали на 80 тисяч осіб більше, ніж виїхали — ДПСУ — Finance.ua

За останній тиждень в Україну в'їхали на 80 тисяч осіб більше, ніж виїхали — ДПСУ Сьогодні 17:39 — Особисті фінанси

За три місяці цього року загальний пасажиропотік через держкордон порівняно з аналогічним періодом 2022 року менший на 16%.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу щодо оперативної ситуації на кордонах та пунктах пропуску.

«За три місяці цього року загальний пасажиропотік порівняно з такими ж показниками минулого року знизився в цілому на 16%. Останнім часом із загального пасажиропотоку переважає в’їзд в Україну. Це пов’язано з пасхальними святами. Всього за останній тиждень в Україну в’їхало на 80 тис.осіб більше, ніж виїжджало», — зазначив Демченко.

За його словами, в’їжджають переважно громадяни України.

«І ми наголошуємо, що висока динаміка пасажиропотоку зберігатиметься до завершення Великодніх свят», — додав речник ДПСУ.

Станом на 2 квітня 2023 року кількість українських біженців у Європі, які отримали статус тимчасового захисту або аналогічної національної програми захисту, досягло 5 008 482 осіб станом на кінець березня. Це максимальний показник з початку повномасштабної війни.

У порівнянні з кінцем січня кількість українських громадян, які отримали офіційний захист у країнах Європи, зросла на 185 тисяч осіб.

Найбільше українців прихистила Польща — 1,577 млн. На другому місці Німеччина — 922 тисячі. У Чехії притулок знайшли 502 тис. українців.

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УНІАН За матеріалами:

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