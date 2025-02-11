За новими суперкарами Ferrari вишикувалася черга до 2027 року — Finance.ua

За новими суперкарами Ferrari вишикувалася черга до 2027 року Сьогодні 04:29 — Технології&Авто

За новими суперкарами Ferrari вишикувалася черга до 2027 року

Італійський виробник Ferrari зіткнувся з ажіотажним попитом на свої автомобілі. Йдеться про суперкари, що виготовляються за індивідуальними замовленнями.

Про це пише Motor1.com.

Зазначається, що виробничий цикл Ferrari розписаний до кінця 2026 року, і машини, сплачені у першому кварталі 2025 року, будуть доставлені власникам не раніше 2027 року. Тим клієнтам, хто не хоче так довго чекати, компанія пропонує придбати ексклюзивні моделі Ferrari на вторинному ринку.

Наразі найбільшим попитом серед покупців користується представлений навесні минулого року суперкар Ferrari 12 Cilindri, що прийшов на зміну 812 Superfast.

Також зазначається, що 51% автомобілів Ferrari, проданих у 2024 році, були «електрифікованими». У Ferrari очікують, що до 2030 року гібриди і повністю електричні моделі становитимуть 80% від загального обсягу продажів Ferrari.

Крім того, в компанії покладають великі надії на синтетичне паливо, щоб зберегти класичний ДВЗ для новинок.

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