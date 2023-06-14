За неякісне навчання водіїв пропонують штрафувати автошколи — Finance.ua

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За неякісне навчання водіїв пропонують штрафувати автошколи

Особисті фінанси
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За неякісне навчання водіїв пропонують штрафувати автошколи
За неякісне навчання водіїв пропонують штрафувати автошколи
Верховна Рада ухвалила за основу в першому читанні законопроект № 7354 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами» та доручено головному комітету підготувати його до другого читання.
Про це повідомила прес-служба Апарату В Р.
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Пропонується доповнити КУпАП двома новими статтями, що передбачатимуть адміністративну відповідальність за:
  • порушення порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів;
  • порушення порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, атестації їх спеціалістів та порядку оформлення або видачі посвідчення водія.
Суб'єктами відповідальності будуть виступати виключно посадові особи закладів, що проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та посадові особи територіальних сервісних центрів МВС.
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Адміністративна відповідальність буде наступати лише за умови, що допущені порушення, не містять в собі складу кримінальних правопорушень.
Також, шляхом внесення змін до Закону України «Про дорожній рух», пропонується запровадити можливість особі, яка бажає отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії чи типу, здійснювати самопідготовку відповідно до типової навчальної програми.
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Тобто особа буде мати вибір: звертатися до спеціальних закладів (автошкіл) — або ж опановувати програму (теорію) самостійно. Практична підготовка з водіння проходитиме виключно в автошколах.

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За матеріалами:
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