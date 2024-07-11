За місяць з фінансового ринку України пішли 24 компанії та один банк — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За місяць з фінансового ринку України пішли 24 компанії та один банк

16
За місяць з фінансового ринку України пішли 24 компанії та один банк
За місяць з фінансового ринку України пішли 24 компанії та один банк
За минулий місяць кількість учасників небанківського фінансового ринку в Україні зменшилася до 990 (із 1014 у травні), а кількість банків скоротилася на один — до 62.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
Згідно з повідомленням, станом на 30 червня на ринку небанківських фінансових послуг працювали:
  • 548 фінансових компаній (було 555);
  • 78 страховиків non-life (було 83), 12 life-страховиків (без змін) та один страховик зі спеціальним статусом;
  • 116 ломбардів (було 119);
  • 120 кредитних спілок (було 125);
  • 1 лізингодавець (було 5);
  • 40 страхових брокерів (без змін);
  • 74 колекторські компанії (без змін).
Крім того, на ринку визнано 18 банківських груп (без змін) та 31 небанківську фінансову групу (було 27).
Читайте також
В НБУ також зазначили, що на платіжному ринку продовжують діяти 18 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.
Ринок надавачів фінансових платіжних послуг також не змінився. Там працюють:
  • 20 платіжних установ;
  • 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг;
  • один банк — емітент електронних грошей;
  • один оператор поштового зв’язку.
Також на платіжному ринку діють 44 комерційні агенти (було 42) та 36 технологічних операторів платіжних послуг (без змін).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.