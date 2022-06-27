За місяць на зарплати військовим йде близько 40 млрд гривень — Finance.ua
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За місяць на зарплати військовим йде близько 40 млрд гривень

Казна та Політика
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За місяць на зарплати військовим йде близько 40 млрд гривень
За місяць на зарплати військовим йде близько 40 млрд гривень
На зарплати українським військовим за місяць йде понад 40 млрд гривень. Зменшувати зарплати ЗСУ ніхто не планує, а їх розмір безпосередньо залежатиме від стану економіки.
Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завитневич в інтерв’ю «РБК-Україна».
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«Видатки на оборону, звісно, збільшуються, у нас тільки заробітної плати десь понад 40 млрд гривень на місяць. Хтось вважав, те, що ми зараз виплачуємо на місяць нашим військовослужбовцям, раніше ми платили майже за рік. Тому тут очевидно більше», — повідомив він.
За його словами, знижувати рівень зарплат ніхто не планує, проте все залежатиме від стану економіки загалом.
«Ніхто не має на меті зменшувати, хотілося б збільшувати, але подивимося, все залежить від загального стану економіки. Проводитимемо консультації з Кабінетом міністрів та Мінфіном щодо коштів», — додав Завитневич.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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