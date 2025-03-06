За матеріалами БЕБ судитимуть керівництво компанії за ухилення від сплати 12,4 млн грн рентних платежів — Finance.ua

За матеріалами БЕБ судитимуть керівництво компанії за ухилення від сплати 12,4 млн грн рентних платежів Сьогодні 08:33 — Кримінал

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у справі щодо ухилення від сплати ренти за користування надрами в особливо великих розмірах.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Назву підприємства не називають. Лише зазначають, що воно видобуває щебінь і граніт на одному з родовищ у Київській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що директор і головний бухгалтер товариства під час виробничо-господарської діяльності умисно занижували вартість видобутих корисних копалин, відображаючи у фінансовій звітності неправильні розрахунки, йдеться в повідомленні.

Надалі видобувна компанія продавала пов’язаному підприємству щебінь і камінь бутовий як «гірничу масу», тобто нетоварну продукцію.

Як стверджує слідство, реалізація відбувалася за заниженими цінами. Своєю чергою підприємство продавало ті самі копалини вже за ринковими цінами. У такий спосіб компанія ухилилася від сплати 12,4 млн грн рентних платежів.

Сума завданих державному бюджету збитків підтверджується висновками судової економічної експертизи.

Керівнику та бухгалтеру товариства повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України («ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб»). Досудове розслідування завершено. Стороні захисту надано матеріали провадження для ознайомлення, розповіли у пресслужбі БЕБ.

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