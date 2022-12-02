За листопад енергетики ДТЕК повернули світло для понад мільйона родин — Finance.ua

За листопад енергетики ДТЕК повернули світло для понад мільйона родин Сьогодні 14:33 — Енергетика

За минулий місяць енергетики компанії ДТЕК повернули світло для понад 1 млн родин у 1104 населених пунктах Київської, Донецької, Дніпропетровської областей та в місті Київ.

Про це йдеться в повідомленні компанії

Лише в Києві світло повернули 395 тисячам родин. Ще 324 тисяч споживачів заживлені в Київській області, чиї домівки були знеструмлені внаслідок ракетних терористичних атак.

В Дніпропетровській області енергетики повернули світло 110 тисячам родин, в Донецькій — для 205 тисяч родин.

«За 9 місяців війни енергетики повернули світло вже 5,8 млн родин на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Донеччині та в місті Київ. Попри регулярні обстріли наші фахівці продовжують працювати та відновлювати зруйновані мережі відразу як отримують дозвіл ЗСУ та ДСНС. Крім того, наші енергетики допомагають повертати світло де це найнеобхідніше — на деокупованих територіях Херсонщини. 6 бригад енергетиків ДТЕК працюють над відновленням мереж на півночі та півдні області. Наша мета — забезпечити міста та села електроенергією, необхідною для нормального життя жителів регіонів», — цитує пресслужба слова генерального директора ДТЕК Мережі Олександра Фоменка.

Через значні руйнування енергосистеми, в Україні застосовуються екстрені та стабілізаційні відключення. В ДТЕК нагадали, що актуальна інформація про відключення публікується на сайтах регіональних компаній, сторінках в соцмережах та в офіційному телеграм-каналі ДТЕК https://t.me/dtek_ua.

УНІАН За матеріалами:

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