За два роки повномасштабної війни повернули майна на понад 16 мільярдів — ДБР Сьогодні 04:04 — Казна та Політика

За два роки повномасштабної війни повернули майна на понад 16 мільярдів — ДБР

За період повномасштабної війни активна позиція Державного бюро розслідувань дозволила повернути Україні майна на понад 16 млрд грн.

Про це під час брифінгу сказав директор ДБР Олексій Сухачов.

«Загалом активна позиція ДБР у розслідуванні кримінальних проваджень дозволила за майже 2 роки повномасштабного вторгнення повернути державі майна на понад 16 млрд грн. І це тільки незначна частина тих активів, які виявлені і розслідування та кінцева оцінка яких ще триває», — зазначив він.

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Сухачов зауважив, що у 2023 році було виявлено та передано в управління державі кошти афільованого з рф букмекера на загальну суму 1,8 млрд грн, які вже принесли дохід від їх управління майже на 43 млн грн.

Нагадаємо, ДБР передало ЗСУ металеву білоруську продукцію на понад 61 млн доларів.

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Укрінформ За матеріалами:

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