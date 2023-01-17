За добу простою судна з українською агропродукцією у Босфорі трейдери втрачають від $20 тисяч — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За добу простою судна з українською агропродукцією у Босфорі трейдери втрачають від $20 тисяч

Аграрний ринок
7
За добу простою судна з українською агропродукцією у Босфорі трейдери втрачають від $20 тисяч
За добу простою судна з українською агропродукцією у Босфорі трейдери втрачають від $20 тисяч
В Босфорі зростає черга з суден, які очікують на інспекцію через те, що російська делегація продовжує гальмувати перевірку завантажених зерном суден.
«Якщо ми говоримо про простій хендісайза судна від 25 тис. т (вантажу. — Ред.), то трейдери перед новим роком називали ціну від $20 тисяч за простій за одну добу», — про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.
Читайте також
Міністр додав, що збитків від простою в першу чергу зазнають українські аграрії, які втрачають декілька десятків доларів на тонні зерна.
За даними Міністерства інфраструктури України, в Босфорі зростає черга з суден, які очікують на інспекцію.
Місце для вашої реклами
«російська делегація продовжує гальмувати інспекції та відмовляється працювати після 15.30. З 81 заявленого на участь в Ініціативі судна зареєстрували лише 2», — йдеться в повідомленні відомства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.