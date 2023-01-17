За добу простою судна з українською агропродукцією у Босфорі трейдери втрачають від $20 тисяч — Finance.ua

За добу простою судна з українською агропродукцією у Босфорі трейдери втрачають від $20 тисяч
В Босфорі зростає черга з суден, які очікують на інспекцію через те, що російська делегація продовжує гальмувати перевірку завантажених зерном суден.
«Якщо ми говоримо про простій хендісайза судна від 25 тис. т (вантажу. — Ред.), то трейдери перед новим роком називали ціну від $20 тисяч за простій за одну добу», — про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.
Міністр додав, що збитків від простою в першу чергу зазнають українські аграрії, які втрачають декілька десятків доларів на тонні зерна.
За даними Міністерства інфраструктури України, в Босфорі зростає черга з суден, які очікують на інспекцію.
«російська делегація продовжує гальмувати інспекції та відмовляється працювати після 15.30. З 81 заявленого на участь в Ініціативі судна зареєстрували лише 2», — йдеться в повідомленні відомства.
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