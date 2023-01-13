У Мінінфраструктури розповіли про успіхи «зернового коридору» — Finance.ua

У Мінінфраструктури розповіли про успіхи «зернового коридору» Сьогодні 23:43 — Аграрний ринок

У Мінінфраструктури розповіли про успіхи «зернового коридору»

Україна з початку дії «зернового коридору» експортувала 17,3 млн т українського продовольства, із них у січні експортовано 1 млн т аграрної продукції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці

«Зернова ініціатива»: відправлено перший в 2023 році мільйон тонн української агропродукції для країн Африки, Азії та Європи", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у п’ятницю, 13 січня, з портів Одеської області вийшли 11 суден з 313,5 тисяч т агропродукції.

Три балкери прямують до країн Африки. Балкер LADY LITEL доставить 31 тис. т пшениці до Лівії, балкер East wind 1 — 25 тис. т до Тунісу, а також балкер Lady Hatice — 11 тис. т продовольства — до Марокко.

Порт «Чорноморськ» пришвартував балкер Antheia, який зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою ООН для доставки української пшениці до Афганістану.

Станом на 13 січня в портах Одещени обробляється 17 суден, на які буде завантажено 519 тис. т української агропродукції.

По «зерновому коридору» рухаються 5 суден під завантаження. В Босфорі на інспекцію Спільного координаційного центру очікують 104 судна.

Із 1 серпня з одеських портів вийшли 644 судна, які експортували 17,3 млн т українського продовольства.

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Укрінформ За матеріалами:

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