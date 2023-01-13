У Мінінфраструктури розповіли про успіхи «зернового коридору» — Finance.ua

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У Мінінфраструктури розповіли про успіхи «зернового коридору»

Аграрний ринок
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У Мінінфраструктури розповіли про успіхи «зернового коридору»
У Мінінфраструктури розповіли про успіхи «зернового коридору»
Україна з початку дії «зернового коридору» експортувала 17,3 млн т українського продовольства, із них у січні експортовано 1 млн т аграрної продукції.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.
«Зернова ініціатива»: відправлено перший в 2023 році мільйон тонн української агропродукції для країн Африки, Азії та Європи", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у п’ятницю, 13 січня, з портів Одеської області вийшли 11 суден з 313,5 тисяч т агропродукції.
Три балкери прямують до країн Африки. Балкер LADY LITEL доставить 31 тис. т пшениці до Лівії, балкер East wind 1 — 25 тис. т до Тунісу, а також балкер Lady Hatice — 11 тис. т продовольства — до Марокко.
Порт «Чорноморськ» пришвартував балкер Antheia, який зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою ООН для доставки української пшениці до Афганістану.
Станом на 13 січня в портах Одещени обробляється 17 суден, на які буде завантажено 519 тис. т української агропродукції.
По «зерновому коридору» рухаються 5 суден під завантаження. В Босфорі на інспекцію Спільного координаційного центру очікують 104 судна.
Із 1 серпня з одеських портів вийшли 644 судна, які експортували 17,3 млн т українського продовольства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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