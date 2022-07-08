За добу енергетики повернули світло 37 тисячам жителів Донецької області, — ДТЕК — Finance.ua

За добу енергетики повернули світло 37 тисячам жителів Донецької області, — ДТЕК Вчора 05:30 — Енергетика

Ремонтні бригади ДТЕК завдяки зусиллям Збройних сил України повернули світло ще в 37 населених пунктів Донеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сайт компанії.

«За 6 липня ремонтні бригади ДТЕК у Донецькій області повернули світло 37 тисячам родин у Краматорському, Покровському та Бахмутському районах, котрі щоденно страждають через обстріли. Найбільше відновлень у Костянтинівській громаді — понад 26 тисяч родин. Крім того, понад тиждень майже щоденно з дозволу військових енергетики знову і знову лагодять мережі в Торецькій громаді. За вчора вчергове відновлене живлення понад 6 тисяч домівок жителів цієї прифронтової громади, що постійно страждають від обстрілів», — повідомили в ДТЕК.

Наразі без світла — 323 населені пункти Донецької області. Найскладніші напрямки — Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

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