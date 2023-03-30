За день із Silicon Valley Bank вкладники вивели $42 млрд, наступного дня замовили ще $100 млрд — Finance.ua

За день із Silicon Valley Bank вкладники вивели $42 млрд, наступного дня замовили ще $100 млрд Сьогодні 15:32 — Фондовий ринок

За день із Silicon Valley Bank вкладники вивели $42 млрд, наступного дня замовили ще $100 млрд

У Сенаті США 28 березня відбулися слухання щодо банкрутства Silicon Valley Bank (SVB).

Про це пише The Information.

Під час слухань представники Федерального резерву розповіли, що через паніку вкладників 9 березня з банку вивели $42 млрд депозитів, а на 10 березня замовлення на вивід коштів досягло $100 млрд.

Банк не мав відповідного забезпечення, щоб задовольнити клієнтський попит, тому регулятори вирішили закрити банк, заявив Майкл Барр, заступник голови Федерального резерву з питань нагляду.

Федеральний резерв разом із працівниками Silicon Valley Bank намагалися знайти ресурси для забезпечення $42 млрд виведених того дня коштів — майже чверті усієї депозитної маси банку. Однак станом на ранок п’ятниці стало зрозуміло, що цього недостатньо, розповів Барр.

Серед тих, хто намагався вивести кошти в четвер, 9 березня — Founders Fund, співзасновником якого є Пітер Тіль, та велика кількість венчурних фондів.

Нагадаємо, Silicon Valley Bank раптово став найбільшим банкрутом США, втративши все менш ніж за 48 годин після того, як намітив план зміцнення капіталу. Банк зазнав величезних збитків від продажу своїх цінних паперів на тлі зростання відсоткових ставок, що стурбувало інвесторів і вкладників, які швидко почали забирати свої гроші. Лише 9 березня інвестори та вкладники намагалися вивести близько $42 млрд.

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