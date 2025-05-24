За чотири місяці бюджет отримав ₴6,3 мільярда податків від грального бізнесу, проте є нюанс — Finance.ua

За чотири місяці бюджет отримав ₴6,3 мільярда податків від грального бізнесу, проте є нюанс Сьогодні 13:21 — Казна та Політика

За чотири місяці бюджет отримав ₴6,3 мільярда податків від грального бізнесу, проте є нюанс

За січень-квітень 2025 року від представників грального бізнесу надійшло 6,3 млрд грн податкових платежів. Це на 0,8 млрд грн більше (+14,5%) ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, це у 167 разів більше, ніж за січень 2021 року (тоді надійшло лише 37,7 млн грн).

Проте Гетманцев зауважив, що у квітні надходження до бюджету від грального бізнесу значно зменшились.

Минулого місяця галузь сплатила 0,7 млрд грн, що на 0,4 млрд грн менше, ніж у квітні 2024 року (−31,7%).

«Пропоную фіскальним та правоохоронним органам звернути увагу на галузь», — зазначив нардеп.

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