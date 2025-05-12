За чотири місяці 2025 ДБР оголосило майже 6 тисяч підозр (інфографіка) — Finance.ua
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За чотири місяці 2025 ДБР оголосило майже 6 тисяч підозр (інфографіка)

Казна та Політика
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Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття та притягнення до відповідальності посадовців і правоохоронців, причетних до корупції та інших злочинів, що підривають державну безпеку.
Про це повідомляє ДБР.
За чотири місяці 2025 ДБР оголосило майже 6 тисяч підозр (інфографіка)
За січень-квітень 2025 року працівники ДБР повідомили про підозру 5 931 особі. Серед фігурантів:
  • 1 народний депутат України;
  • 3 члени Кабінету Міністрів;
  • 21 суддя;
  • 436 правоохоронців;
  • 31 митник;
  • 35 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;
  • 2 прокурори;
  • 13 податківців;
  • 57 працівників Державної лісової охорони;
  • 31 працівник органів і підрозділів цивільного захисту;
  • та інші посадові особи.
Упродовж цього ж періоду до суду скеровано 2 710 обвинувальних актів стосовно 2 924 осіб. Крім того, затримано 776 осіб, причетних до тяжких злочинів.
За матеріалами:
Finance.ua
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