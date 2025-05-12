За чотири місяці 2025 ДБР оголосило майже 6 тисяч підозр (інфографіка) — Finance.ua

За чотири місяці 2025 ДБР оголосило майже 6 тисяч підозр (інфографіка) Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття та притягнення до відповідальності посадовців і правоохоронців, причетних до корупції та інших злочинів, що підривають державну безпеку.

Про це повідомляє ДБР.

За січень-квітень 2025 року працівники ДБР повідомили про підозру 5 931 особі. Серед фігурантів:

1 народний депутат України;

3 члени Кабінету Міністрів;

21 суддя;

436 правоохоронців;

31 митник;

35 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;

2 прокурори;

13 податківців;

57 працівників Державної лісової охорони;

31 працівник органів і підрозділів цивільного захисту;

та інші посадові особи.

Упродовж цього ж періоду до суду скеровано 2 710 обвинувальних актів стосовно 2 924 осіб. Крім того, затримано 776 осіб, причетних до тяжких злочинів.

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