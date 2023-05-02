За час повномасштабної війни уряд залучив від продажу ОВДП майже 429 мільярдів — Finance.ua

За час повномасштабної війни уряд залучив від продажу ОВДП майже 429 мільярдів
Уряд від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну станом на 1 травня 2023 року залучив від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах майже 429 млрд грн в еквіваленті.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
«З початку повномасштабної війни до 30 квітня 2023 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 288 372,9 млн грн, 2 956,8 млн дол. США та 1 064,2 млн євро», — йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами за аналогічний період спрямовано 291 997,9 млн грн, 3 812,8 млн дол. США та 662,6 млн євро.
Читайте також
Наголошується, що виплати за ОВДП у квітні 2023 року на 6 248,0 млн грн (в еквіваленті) перевищували запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку. Водночас протягом січня — квітня цього року відповідне сальдо було додатнім і становило 61 031,3 млн грн.
Максимальна дохідність військових облігацій, розміщених у квітні, у гривні становила 19,60% річних, в доларах США — 4,85% річних. Розміщення військових ОВДП, номінованих у євро, у квітні не проводилося.
Найбільший обсяг військових ОВДП, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Нерезиденти володіють облігаціями на суму 4 968,22 млн грн та 0,5 млн дол. США.
Міністерство фінансів у квітні здійснило погашення військових ОВДП, номінованих у гривні, на суму 17 969,1 млн грн, а також у доларах США — 270,7 млн дол. США.
Де і як купити ОВДП у 2023 році 🧐
Поділитися новиною