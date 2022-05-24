За час пандемії в світі з'явилося пів тисячі нових мільярдерів — Finance.ua

За час пандемії в світі з'явилося пів тисячі нових мільярдерів

Вчора 23:00 — Фінтех і Картки

За час пандемії в світі з'явилося пів тисячі нових мільярдерів

З початку пандемії коронавірусу в 2020 році у світі з’явилося 573 нових мільярдери, а їх сукупний статок збільшився за цей час на $3,78 трлн і становить $12,7 трлн. Це становить 13,9% загальносвітового ВВП.

Такі дані благодійної організації Oxfam.

У своєму дослідженні Oxfam використала дані цілого ряду досліджень, у тому числі проведених Світовим банком, а також цифри з рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes.

Таким чином, кожні 30 годин у світі з’являється новий мільярдер, і тепер їхня загальна кількість становить 2 668 осіб. Водночас, кожні 33 години 1 млн людей переходять у категорію крайньої бідності, тобто живуть менш ніж на $1,9 на день, зазначають автори доповіді.

«Добробут 10 найзаможніших людей у ​​світі дорівнює стану 40% найбіднішого населення планети, або 3,1 млрд людей, а статки 20 найбагатших людей на планеті перевищують ВВП усіх країн на південь від Сахари», — йдеться у повідомленні.

Загальний добробут мільярдерів з активами в продуктовому та енергетичному секторі збільшується на $1 млрд кожні дві доби, а за останні два роки показник зріс на $453 млрд. П’ять найбільших енергетичних компаній світу (BP, Shell, TotalEnergies, Exxon та Chevron) заробляють $2,6 тис. чистого прибутку за секунду. У продовольчому секторі за час пандемії з’явилося 62 нових мільярдери, у фармацевтичному — 40.

«Найбагатші та могутні люди заробляють на болі та стражданнях. Вони платять щедрі бонуси та дивіденди, при цьому сплачуючи якнайменше податків. Зростання багатства та зростання бідності — дві сторони однієї медалі та доказ, що наша економічна система функціонує так само, як і задумували створювали її багаті і могутні люди», — зазначила виконавча директорка Oxfam Габріела Буше.

Oxfam знову закликала уряди світу терміново запровадити нові податки на мільярдерів, включаючи одноразовий податок на користь населення, що найбільше страждає від зростання цін на продукти та паливо, а також тимчасовий податок на надприбутки міжнародних компаній у розмірі 90%.

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