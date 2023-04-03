За березень ринок втратив рекордну кількість криптобанкоматів — Finance.ua
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За березень ринок втратив рекордну кількість криптобанкоматів

Криптовалюта
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За даними Coin ATM Radar, загальне скорочення кількості банкоматів у 2023 році становить 5 489, в результаті чого у світі працюють лише 33 729 активних банкоматів.
З них понад 28 000 одиниць знаходяться в США, що становить понад 84% світової мережі криптовалютних банкоматів. Іншими країнами з великою кількістю біткоїн-банкоматів є Канада, Австралія, Швейцарія та інші.
Тим не менш, залишається невідомим, як довго триватиме падіння кількості банкоматів. Однак криптоспільнота сподівається на швидке відновлення, оскільки ці банкомати є життєво важливими для широкого впровадження криптовалют у всьому світі.
Максимальну кількість криптобанкоматів (2048), за даними Coin ATM Radar, було встановлено в серпні 2021 року — за три місяці до оновлення біткоїном абсолютного цінового максимуму на рівні $68 789, 10 листопада 2021 року.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
cryptomisto
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