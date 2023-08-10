За 7 місяців 2023 року митниці Держмитслужби виявили порушень митних правил на суму 6,1 млрд грн — Finance.ua

За 7 місяців 2023 року митниці Держмитслужби виявили порушень митних правил на суму 6,1 млрд грн Сьогодні 11:15

Протягом січня-липня 2023 року виявлено 6976 порушеннь митних правил із вартістю предметів правопорушень на суму понад 6,1 млрд грн (вартісний показник збільшився в 3 рази у порівнянні з аналогічними місяцями 2022 року).

Про це повідомляє Державна митна служба.

Вилучено предметів правопорушень на суму майже 439 млн грн. Зокрема:

промислових товарів на суму 289 млн грн

продовольчих товарів на суму 55 млн грн

валюти на суму понад 66 млн грн

транспортних засобів на суму 29 млн грн

Безпосередньо митницями розглянуто 1976 справ про порушення митних правил.

Застосовано адміністративних стягнень у вигляді штрафу на суму 71 млн грн, з яких стягнуто до Держбюджету 41 млн гривень.

На розгляд до суду митницями передано 3897 справ про порушення митних правил на суму 1,9 млрд гривень.

За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 1,4 млрд грн.

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