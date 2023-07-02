За 5 років бюджет України отримав 10 млрд грн від продажу держмайна — ФДМУ — Finance.ua
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За 5 років бюджет України отримав 10 млрд грн від продажу держмайна — ФДМУ

Казна та Політика
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За 5 років бюджет України отримав 10 млрд грн від продажу держмайна — ФДМУ
За 5 років бюджет України отримав 10 млрд грн від продажу держмайна — ФДМУ
З них 9,8 млрд грн надійшли до державного бюджету від продажу обʼєктів Фондом держмайна, 3,8 млрд грн — надходження до місцевих бюджетів за підсумками приватизаційних торгів, оголошених громадами.
Про це повідомляє ФДМУ.
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За час великої війни до державного та місцевих бюджетів приватизаційні е-аукціони допомогли заробити 2,8 млрд гривень при стартовій вартості обʼєктів у 1 млрд. З цих надходжень левова частка — 2,4 млрд грн — доходи держави від продажу об'єктів ФДМУ. Конкурували за об'єкти від фонду в середньому 4 учасники, завдяки цьому ціна зростала майже втричі.
До пʼятірки найдорожчих обʼєктів, приватизованих за 5 років реформи, увійшли:
  • готель «Дніпро» — 1,1 млрд грн;
  • Калуська ТЕЦ — 801 млн грн;
  • Львівська виправна колонія — 377 млн грн;
  • готель «Ермітаж» — 311 млн грн;
  • «Одесавинпром» — 235 млн грн.
Усі ці обʼєкти знаходилися в державній власності.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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