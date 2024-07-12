За 4 роки ЄДЕССБ стала головним запобіжником корупції у будівельній сфері. Її функціонал хочуть розширювати — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За 4 роки ЄДЕССБ стала головним запобіжником корупції у будівельній сфері. Її функціонал хочуть розширювати

50
За 4 роки ЄДЕССБ стала головним запобіжником корупції у будівельній сфері. Її функціонал хочуть розширювати
За 4 роки ЄДЕССБ стала головним запобіжником корупції у будівельній сфері. Її функціонал хочуть розширювати
За 4 роки роботи Єдина Державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ) стала головним антикорупційним запобіжником у сфері містобудування. Антикорупційний ефект її діяльності вже перевищує 10 млрд гривень, а функціонал е-системи в сфері будівництва планують розширювати і далі.
Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.
За її словами, ЄДЕССБ створювалась 4 роки тому для цифровізації будівельного сектору України — для того, щоб всі процеси, що пов’язані з будівництвом, відбувалися виключно через неї. Раніше, зазначила Шуляк, паперові документи будівельного сектору могли підроблювати, губити та розглядати, пришвидшуючи чи призупиняючи механізми їх отримання. Однак із появою ЄДЕССБ їх перевели в онлайн-формат, що в рази економить час користувачів і убезпечує їх від шахрайських дій — кожен крок одразу фіксується в системі.
Читайте також
«З появою ЄДЕССБ всі процеси відбуваються в онлайн-форматі, кожен крок фіксується, а будь-які спроби шахрайства одразу помітні в е-системі. Більше того, за попередніми підрахунками, антикорупційний ефект за весь час роботи системи від цифрових послуг в сфері будівництва сягає 11,2 млрд грн», — наголосила Шуляк.
При цьому, вона зазначила, що на момент її запуску перехід від паперових форм документообігу до електронних здавався суб‘єктам містобудування чимось неможливим. А зараз ЄДЕССБ стала не лише звичною, але і обов‘язковою.", — підкреслила Олена Шуляк.
Парламентарка додала, що з початку роботи ЄДЕССБ до неї доєдналися понад 105 тисяч зареєстрованих користувачів, які працюють у ній. Це архітектори, інженери-проєктувальники, працівники органів архітектурно-будівельного контролю, замовники будівництва, девелопери та інші. У ЄДЕССБ вони отримують всі необхідні документи без візиту в державні органи. За чотири роки роботи ЄДЕССБ було надано до 163 тис таких послуг через Дію. А будівельними послугами в ЦНАПах, за весь період існування системи, скористалися майже 300 тисяч разів.
Читайте також
Зокрема, зауважила Шуляк, через ЄДЕССБ вже видано 65,5 тисячі містобудівних умов і обмежень — один із найважливіших документів для початку проектування великих об’єктів будівництва, таких як житлові комплекси, заводи виробничі підприємства, офісні центри, мости.
При цьому, найбільше досягнення, котре відчули і забудовники, і громадяни, які будують приватні житлові будинки — зменшення термінів розгляду заявок за рахунок впровадження черговості розгляду. Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) наразі розглядає заявки на початок будівництва протягом 24 годин. Раніше, до запровадження ЄДЕССБ і черговості, ці ж документи могли розглядатися до 6 місяців.

Які функції виконує ЄДЕССБ

У поточному році у ЄДЕССБ запрацював функціонал, що дозволяє забудовникам реєстрацію спеціального майнового права (СМП) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Первинна реєстрація стала автоматичною — без участі державного реєстратора.
Ще один важливий функціонал ЄДЕССБ — електронний кабінет Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Через нього посадовці агентства зможуть отримувати доступ до даних, внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи. Також представники НАЗК зможуть отримувати статистику з ведення об‘єктів і комунікувати з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

Чого очікувати далі

Шуляк також додала, що в рамках затвердження «Державної антикорупційної програми на 2023−2025 роки» до грудня 2025 року в ЄДЕССБ потрібно інтегрувати всю містобудівну документацію.
Нардепка наголосила: обсяги наданих адмінпослуг через ЄДЕССБ постійно зростають. Тільки у першому кварталі 2024 року зростання обсягів наданих адмінпослуг у порівнянні з аналогічним періодом минулого року складає в середньому 20−40%. Але функціонал е-системи планують розширювати і надалі.
Наступними кроками в розширенні функціоналу ЄДЕССБ мають стати:
  • Запуск автоматичної видачі дозволів на будівництво об’єктів класу наслідків СС2 і СС3 за умови, якщо всі необхідні відомості містяться в національних електронних інформаційних ресурсах та інформація, яка подана замовником, пройшла успішну перевірку;
  • введення автоматичного блокування видачі позитивного висновку експертизи проєктної документації, яка не пройшла перевірку в системі.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.