За 3 дні криптовалютний сектор впав майже до річного мінімуму — Finance.ua
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За 3 дні криптовалютний сектор впав майже до річного мінімуму

Вчора 15:47Фінтех і Картки
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За 3 дні криптовалютний сектор впав майже до річного мінімумуЗа 3 дні криптовалютний сектор впав майже до річного мінімуму
Несприятлива динаміка цін на криптовалютному ринку за останні 24 години лише посилилася, а багато альткоїнів зафіксували нові тижневі, місячні і навіть річні мінімуми. Оскільки на багатьох діаграмах видно двозначне падіння, то не дивно, що щоденні ліквідації перевищили 500 мільйонів доларів.
Можна з упевненістю сказати, що крипторинок знавав кращі дні (і не так давно). BTC, наприклад, торгувався вище 32 000 доларів минулого тижня, але кожна спроба подолати цей рівень закінчувалася наступним тестуванням рівня підтримки.
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Неуспішні спроби подолати позначку 32 тисячі знизили вартість активу приблизно до 30 000 доларів, а в п’ятницю ситуація погіршилася і почалося вільне падіння. На даний момент Bitcoin щосили намагається залишатися вище 27 000 доларів після чергового падіння.
Однак, у той час як у BTC справи йдуть досить погано, альткоїни знаходяться в набагато гіршому стані. Двозначні втрати спостерігаються майже у всіх альткоїнів.
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Ефіріум очолює цей тренд з чималим добовим зниженням у розмірі 14%. Друга за величиною криптовалюта впала до 1450 доларів — за кілька днів вона втратила понад 500 доларів.
BNB, Cardano, Ripple, Solana, Dogecoin, Polkadot, Avalanche, Shiba Inu та багато інших також зіштовхнулися з двозначним зниженням цін. Загалом капіталізація ринку криптовалют впала майже до річного мінімуму нижче 1,1 трлн доларів.

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За матеріалами: noworries
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