ЄС може ухвалити єдиний закон про криптовалюти до кінця червня — Finance.ua

ЄС може ухвалити єдиний закон про криптовалюти до кінця червня

Вчора 13:30 — Фінтех і Картки

Європейський союз близький до укладання угоди про регулювання криптовалют між 27 державами-членами.

Питання, які ще належить вирішити щодо криптовалют, включають необхідність інтеграції NFT в запропоновані правила, способи регулювання стейблкоїнів, нагляд за постачальниками послуг криптоактивів, положення про боротьбу з відмиванням грошей і вплив блокчейнів PoW-консенсусу на навколишнє середовище.

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Згідно зі звітом Bloomberg, і Франція (яка головує в ЄС), і Європейський парламент з оптимізмом дивляться на те, що питання запропонованого пакету регулювання ринків криптоактивів (MiCA) будуть вирішені до кінця цього місяця. Представники, яким доручено цю справу, зустрінуться 14 та 30 червня.

Крім того, згідно з джерелами, знайомими з цим питанням, законодавці прагнуть наполягати на тому, щоб новий набір правил враховував вплив на довкілля криптовалют, що працюють на алгоритмі Proof-of-work.

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