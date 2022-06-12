ЄС може ухвалити єдиний закон про криптовалюти до кінця червня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС може ухвалити єдиний закон про криптовалюти до кінця червня

Вчора 13:30Фінтех і Картки
374
Європейський союз близький до укладання угоди про регулювання криптовалют між 27 державами-членами.
Питання, які ще належить вирішити щодо криптовалют, включають необхідність інтеграції NFT в запропоновані правила, способи регулювання стейблкоїнів, нагляд за постачальниками послуг криптоактивів, положення про боротьбу з відмиванням грошей і вплив блокчейнів PoW-консенсусу на навколишнє середовище.
Читайте також
Згідно зі звітом Bloomberg, і Франція (яка головує в ЄС), і Європейський парламент з оптимізмом дивляться на те, що питання запропонованого пакету регулювання ринків криптоактивів (MiCA) будуть вирішені до кінця цього місяця. Представники, яким доручено цю справу, зустрінуться 14 та 30 червня.
Крім того, згідно з джерелами, знайомими з цим питанням, законодавці прагнуть наполягати на тому, щоб новий набір правил враховував вплив на довкілля криптовалют, що працюють на алгоритмі Proof-of-work.

Ethereum: чого очікувати від «криптовалюти № 2»

За матеріалами: noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.