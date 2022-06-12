Опитування: криптовалюти стануть законним платіжним засобом для всього світу через 10 років — Finance.ua

Опитування: криптовалюти стануть законним платіжним засобом для всього світу через 10 років
Згідно з результатами опитування, яке провела консалтингово-аудиторська компанія Deloitte, 83% рітейлерів США (власників компаній з роздрібного продажу) вважають, що цифрові валюти стануть законним платіжним засобом через 10 років.
Респонденти поділились власними прогнозами з приводу впровадження криптовалют: 83% запевнили, що цифрові платежі стануть максимально поширеними впродовж п’яти років і легалізованими на законному рівні через 10 років:
85% очікують, що використання криптовалют для покупки значно збільшиться за той самий період;
75% рітейлерів у США вже готові приймати криптовалютні платежі;
50% із доходом понад $ 500 мільйонів виділили $ 1 мільйон зі свого бюджету для створення платіжної інфраструктури для криптовалют.
Рітейлери вважають, що використання криптовалютних платежів допоможе збільшити їх доходи та розширити клієнтську базу, адже покупці зможуть оплачувати покупки будь-яким зручним для них способом. Так, 8 червня для підтримки економіки країни влада Ямайки офіційно визнала цифрову валюту Jam-Dex (CBDC) законним платіжним засобом. Ямайка стала першою країною у світі, яка легалізувала CBDC на законодавчому рівні.