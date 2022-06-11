Вартість криптовалюти Dogecoin повернеться до ціни 2017 року — Finance.ua

Вартість криптовалюти Dogecoin повернеться до ціни 2017 року

Сьогодні 00:04 — Фінтех і Картки

Вартість криптовалюти Dogecoin повернеться до ціни 2017 року

Як повідомив генеральний директор Gokhshtein Media Девід Гохштейн у Твіттері, Dogecoin (DOGE) рухається до свого пікового рівня в травні минулого року (ціна складала майже $ 0.7)

На момент написання новини ціна DOGE становить $0.079, що в 10 разів менше показника АТН. За даними CoinMarketCap , сайту для відстеження цін на криптоактиви, Dogecoin є 10-ю найпопулярнішою криптовалютою з ринковою вартістю ~$ 10,5 мільярда.

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Перше зростання ціни Dogecoin відбулося у 2017 році, коли на криптовалютному ринку збільшились роздрібні інвестиції, завдяки яким і зросла популярність альткойнів (альтернативних криптовалют). Тоді вартість DOGE зросла на 1890% упродовж 70 днів, піднявшись з початкових рівнів $ 0.21 до $ 0.0042.

Через високу волатильність та спекулятивність активу у своєму нещодавньому інтерв’ю співзасновник Dogecoin Джексон Палмер заявив, що мріє про кінець епохи криптовалют.

«Люди нічого не роблять, вони заробляють гроші не прикладаючи для цього ніяких зусиль», — зазначив він.

Співзасновник Dogecoin наголосив, що вважає криптовалюту технологією капіталізму, яка створена для збагачення її прихильників. Це досягається завдяки ухиленню від сплати податків, зменшенню регуляторного нагляду та створенню штучного дефіциту.

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