Вартість криптовалюти Dogecoin повернеться до ціни 2017 року — Finance.ua
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Вартість криптовалюти Dogecoin повернеться до ціни 2017 року

Сьогодні 00:04Фінтех і Картки
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Вартість криптовалюти Dogecoin повернеться до ціни 2017 рокуВартість криптовалюти Dogecoin повернеться до ціни 2017 року
Як повідомив генеральний директор Gokhshtein Media Девід Гохштейн у Твіттері, Dogecoin (DOGE) рухається до свого пікового рівня в травні минулого року (ціна складала майже $ 0.7)
На момент написання новини ціна DOGE становить $0.079, що в 10 разів менше показника АТН. За даними CoinMarketCap, сайту для відстеження цін на криптоактиви, Dogecoin є 10-ю найпопулярнішою криптовалютою з ринковою вартістю ~$ 10,5 мільярда.
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Перше зростання ціни Dogecoin відбулося у 2017 році, коли на криптовалютному ринку збільшились роздрібні інвестиції, завдяки яким і зросла популярність альткойнів (альтернативних криптовалют). Тоді вартість DOGE зросла на 1890% упродовж 70 днів, піднявшись з початкових рівнів $ 0.21 до $ 0.0042.
Через високу волатильність та спекулятивність активу у своєму нещодавньому інтерв’ю співзасновник Dogecoin Джексон Палмер заявив, що мріє про кінець епохи криптовалют.

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«Люди нічого не роблять, вони заробляють гроші не прикладаючи для цього ніяких зусиль», — зазначив він.
Співзасновник Dogecoin наголосив, що вважає криптовалюту технологією капіталізму, яка створена для збагачення її прихильників. Це досягається завдяки ухиленню від сплати податків, зменшенню регуляторного нагляду та створенню штучного дефіциту.
За матеріалами: noworries
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