За 2022 рік найбільше падіння сталося з російськими акціями — Finance.ua
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За 2022 рік найбільше падіння сталося з російськими акціями

Фондовий ринок
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Через війну рф в Україні, російські акції подешевшали у 2022 році сильніше, ніж інші папери у всьому світі.
Про це написав Bloomberg.
російський фондовий індекс РТС, деномінований у доларах, упав протягом року на 34,9%. Bloomberg назвав це найгіршим результатом у перерахунку на національні валюти серед 92 індексів, які він відстежує, і одним із найгірших — у перерахунку на долари.
Індекс мосбіржі, що розраховується в рублях, впав за 11 з половиною місяців на 44% — за підсумками року це може виявитися найрізкішим обвалом з 2008 року, зазначив Bloomberg.
Через санкції проти росії багато інвесторів пішли з ринку — і це при тому, що іноземцям з «недружніх» країн, як і раніше, заборонено продавати цінні папери, які їм належать в росії.
Коштів місцевих інвесторів забракло, щоб уберегти ринок від падіння, додало агентство. Ситуація навряд чи покращиться з урахуванням того, що на російську економіку тиснуть санкції, заявив Bloomberg старший валютний аналітик компанії InTouch Capital Markets Петро Матіс.
Він вважає, що побоювання глобальної рецесії позначатимуться на доходах росії від продажу нафти. Без нових потоків капіталу, обмежених західними санкціями, вартість російських акцій залишиться зниженою, вважає експерт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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