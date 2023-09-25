За 20 днів вересня Укрзалізниця перевезла майже 700 тис. тонн зернових вантажів — Finance.ua

За 20 днів вересня Укрзалізниця перевезла майже 700 тис. тонн зернових вантажів Сьогодні 20:25 — Аграрний ринок

У період з 1 по 20 вересня залізницею з України було транспортовано на експорт 683 тис. тонн зернових вантажів. Про це йшлося під час наради представників АТ «Укрзалізниця» з учасниками аграрного ринку 21 вересня, повідомляє Rail.insider.

Як уточнюється, 520 тис. тонн із загального обсягу прямували через західні прикордонні переходи України, ще 163 тис. тонн рухались у напрямку портів. Як спрогнозував заступник директора департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов, за таких темпів до кінця місяця обсяг вантажних перевезень в експортному сполученні може сягнути 1 млн тонн.

Він також додав, що навантаження зернових за перші 20 діб вересня сягнуло 770 тис. тонн. На частку збіжжя у загальному обсязі залізничних перевезень у вказаний період припало 11%.

Показник середньодобового навантаження зерна у серпні оцінюється приблизно у 39 тис. тонн.

Agravery За матеріалами:

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