За 10 місяців на експорті вершкового масла Україна заробила на 11,9% більше — Finance.ua

За 10 місяців на експорті вершкового масла Україна заробила на 11,9% більше Сьогодні 05:19 — Казна та Політика

За 10 місяців на експорті вершкового масла Україна заробила на 11,9% більше

У січні-жовтні 2024 року на експорт пішло 6,1 тис. тонн вітчизняного вершкового масла — на 11,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це свідчать дані Державної митної служби.

У грошовому еквіваленті експорт вершкового масла склав $40,5 млн, що на 11,9% більше за показник за 10 місяців 2023 року.

Найбільше вітчизняного масла протягом 10 місяців цього року закупили Молдова (41,3%), Азербайджан (13,9%) та Болгарія (8,7%).

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