З’явилися зображення нового кросовера Ford Fusion Active (фото) — Finance.ua
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З’явилися зображення нового кросовера Ford Fusion Active (фото)

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Західні видання опублікували світлини з тестовим прототипом кросовера Ford Fusion Active, який проходив серію дорожніх випробувань поряд із кросовером Edge 2023 модельного року в Піднебесній.
З’явилися зображення нового кросовера Ford Fusion Active (фото)
Наразі автомобіль відомий як Fusion Active, хоча його офіційну назву ще не оголошено. На опублікованих фото бачимо прототип, який отримав щільний камуфляж. Примітно, що західні журналісти, які зробили ці світлини, зафіксували відразу дві різні версії новинки.
На офіційному сайті Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю нещодавно було опубліковано фотографії кросовера Edge 2023 модельного року. Цікаво, що помічені прототипи схожі на нього.
Вважається, що версія кросовера Edge для ринку Китаю не продаватиметься в Північній Америці, оскільки модель поточного покоління буде останньою для цієї країни.
Нещодавно повідомлялось, що незалежний дизайнер перетворив Ford Bronco на позашляховий фургон.
За матеріалами:
MMR
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