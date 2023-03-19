З'явилися подробиці про складаний смартфон Motorola (фото) — Finance.ua

З'явилися подробиці про складаний смартфон Motorola (фото) Сьогодні 03:23 — Фондовий ринок

Очікується, що пристрій зможе конкурувати із Samsung Galaxy Z Flip 4 та Oppo Find N2 Flip. Згідно з новими даними, потенційна новинка буде називатися не Motorola Razr (2023), а Motorola Razr + (2023).

Ходять чутки, що пристрій має номер моделі XT2321. Йому пророкують підтримку швидкої провідної зарядки потужністю 30 Вт та акумулятор ємністю 2850 мАг.

Що стосується дизайну, рендери, що просочилися, припускають, що Motorola Razr+ (2023) матиме 3.7-дюймовий зовнішній дисплей. Фронтальна камера розташується під екраном. Також витоки вказують на двоколірне оформлення.

Терміни випуску Motorola Razr+ (2023) поки що не розкриваються.

iLenta За матеріалами:

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