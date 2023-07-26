З’явилися подробиці про нові бюджетні моделі Skoda — Finance.ua

З’явилися подробиці про нові бюджетні моделі Skoda 26.07.2023, 00:06 — Фондовий ринок

З’явилися подробиці про нові бюджетні моделі Skoda

Поточний рік ознаменований для Skoda двома важливими прем'єрами. Так, у серпні чеський автовиробник покаже дві оновлені моделі бюджетного класу, а восени на ринок мають вийти флагманський Superb та кросовер Kodiaq наступного покоління.

Прем'єру рестайлінгового хетчбека Scala та маленького кросовера Kamiq призначено на 1 серпня. Обидва автомобілі побудовані на молодшій платформі MQB A0, тим цікавіше, що однією з найголовніших обновок для них стануть опціональні матричні фари, хоча досі просунута оптика була доступна лише покупцям Karoq, Octavia, Kodiaq, Enyaq та Superb.

Хетчбек Skoda Scala отримає подовжені до решітки радіатора фари з дворівневими смужками денних ходових вогнів по кутах. У випадку Kamiq дизайнери Skoda зменшили окрему смугу світлодіодів, розташовану над новими більшими основними фарами. Обидва автомобілі також отримають переглянуті задні ліхтарі. Радикальних змін у салоні не очікується. Це потребувало б великих витрат, а материнська компанія Volkswagen Group вважає за краще інвестувати в електрокари.

У моторній гамі головна інтрига зберігається довкола дизельних агрегатів. Поки не зрозуміло, чи зважиться чеський автовиробник залишити дизельні версії.

Раніше стало відомо, що до 2030 року Skoda збільшить частку продажів електромобілів у ЄС мінімум до 70%.

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