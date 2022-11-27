З’явилися нові знімки компактного кросовера Hongqi HS3 (фото) — Finance.ua

З’явилися нові знімки компактного кросовера Hongqi HS3 (фото) Сьогодні 03:49 — Фондовий ринок

В мережі опублікували шпигунські світлини компактного кросовера HS3 від китайського бренду Hongqi.

Габарити автомобіля можуть трохи відрізнятись від його електричної версії (4490×1874×1613 мм при колісній базі 2750 мм). Як стало відомо, новий кросовер виглядає більше за свого «зеленого» брата.

Дизайн HS3 багато в чому є продовженням традицій моделей Hongqi. Кросовер отримав характерні масивні ґрати радіатора, які представники компанії називають spectacular waterfall («вражаючий водоспад»), дверні ручки, пару тонких ходових вогнів, а також десятиспицеві колеса. Крім цього, виробник додав спортивний спойлер та датчики на даху.

Салон кросовера оснащений мультимедійним екраном діагоналлю 12,6 дюйми. Такий самий дисплей встановлений у седані H5. Також на знімках помітно кермо D-подібної форми, моностабільний селектор передач, підсклянники та фізичні кнопки.

Офіційну ціну та дати, коли HS3 буде представлено на ринку, Hongqi поки не оголосила. Подейкують, що повністю автомобіль розсекретять у 2023 році.

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