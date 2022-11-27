З’явилися нові знімки компактного кросовера Hongqi HS3 (фото) — Finance.ua
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З’явилися нові знімки компактного кросовера Hongqi HS3 (фото)

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В мережі опублікували шпигунські світлини компактного кросовера HS3 від китайського бренду Hongqi.
Габарити автомобіля можуть трохи відрізнятись від його електричної версії (4490×1874×1613 мм при колісній базі 2750 мм). Як стало відомо, новий кросовер виглядає більше за свого «зеленого» брата.
Дизайн HS3 багато в чому є продовженням традицій моделей Hongqi. Кросовер отримав характерні масивні ґрати радіатора, які представники компанії називають spectacular waterfall («вражаючий водоспад»), дверні ручки, пару тонких ходових вогнів, а також десятиспицеві колеса. Крім цього, виробник додав спортивний спойлер та датчики на даху.
З’явилися нові знімки компактного кросовера Hongqi HS3 (фото)
Салон кросовера оснащений мультимедійним екраном діагоналлю 12,6 дюйми. Такий самий дисплей встановлений у седані H5. Також на знімках помітно кермо D-подібної форми, моностабільний селектор передач, підсклянники та фізичні кнопки.
Офіційну ціну та дати, коли HS3 буде представлено на ринку, Hongqi поки не оголосила. Подейкують, що повністю автомобіль розсекретять у 2023 році.
За матеріалами:
mmr.ua
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