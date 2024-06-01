Зʼявилися фото італійського бюджетного електромобіля — Finance.ua

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Зʼявилися фото італійського бюджетного електромобіля

Технології&Авто
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Зʼявилися фото італійського бюджетного електромобіля
Зʼявилися фото італійського бюджетного електромобіля, Фото: Stellantis
Лінійку Lancia Ypsilon 2025 поповнить спортивна модифікація HF. Її продажі стартують тільки через рік, проте перші офіційні фото хетчбек вже опублікували на офіційному сайті концерну Stellantis.
На фото видно, що нова Lancia Ypsilon HF вирізняється, передусім, агресивнішим дизайном передньої частини. Крім того, хетчбек отримав обвіс та нові колісні диски.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Салон Lancia Ypsilon HF має особливе чорно-синє оздоблення з червоними акцентами. Крім того, встановлені спортивні передні сидіння з інтегрованими підголовниками. У віртуальної панелі приладів та мультимедійної системи змінили графіку.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Основна відмінність Lancia Ypsilon HF — 240-сильний електромотор від Abarth 600e. Із ним хетчбек здатен розігнатися до 100 км/год за 5,8 с.
Батарея ємністю 54 кВт∙год залишилася стандартною, але запас ходу поки тримають у секреті. Зате відомо, що ходову Lancia Ypsilon HF доопрацюють.
Разом із серійною моделлю показали ралійну Lancia Ypsilon Rally 4 HF. Цікаво, що цей хетчбек оснастили 1,2-літровим бензиновим турбомотором потужністю 212 сил.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
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