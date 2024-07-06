Зʼявилися фото електричного кросовера Skoda Elroq — Finance.ua

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Зʼявилися фото електричного кросовера Skoda Elroq

Технології&Авто
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Зʼявилися фото електричного кросовера Skoda Elroq
Зʼявилися фото електричного кросовера Skoda Elroq, Фото: Skoda
Оприлюднено нові офіційні фото Skoda Elroq. Електричний кросовер дебютує восени і стане наступником моделі Karoq.
Його подробиці розкрили на офіційному сайті Skoda.
На фото новий Skoda Elroq у камуфляжі, але можна розгледіти окремі риси його зовнішності.
Гранчастий дизайн буде витримано в стилістиці старшого брата Skoda Enyaq. У кросовера тоненькі фари, виражений «ніс» та рельєфні боковини.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Також розкрили деякі характеристики Skoda Elroq. Об’єм багажника кросовера становить 470−1580 л, а комплектація включатиме 9 подушок безпеки та систему напівавтономного руху.
Електромобіль Skoda Elroq збудують на платформі МЕВ і запропонують у чотирьох версіях:
  • Elroq 50 — один мотор, 170 к. с., батарея на 55 кВт∙год;
  • Elroq 60 — один мотор, 204 к. с., батарея на 63 кВт∙год;
  • Elroq 85 — один мотор, 286 к. с., батарея на 82 кВт∙год;
  • Elroq 85x — два мотори, 299 к. с., батарея на 82 кВт∙год.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Максимальна швидкість Skoda Elroq обмежена на 160 км/год. Запас ходу у версіях із найбільшою батареєю становитиме 560 км, а зарядка на 80% у швидкому режимі (потужністю 175 кВт) займе 28 хвилин.
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