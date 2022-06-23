З'явилася нова схема крадіжки фінансового номера телефону — НБУ Вчора 12:30 — Кримінал

У соціальних мережах з’явилася нова схема крадіжки фінансового номера телефону.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Фінансовий номер — це номер, прив’язаний до банківських рахунків.

«Шахраї під виглядом громадського союзу, який займається розшуком людей, пишуть людям у соціальних мережах, які мають інформацію про людину, що розшукується. У повідомленнях зазначають, що проєкт безкоштовний, але якщо ви хочете допомогти, зупиняти вас ніхто не буде. Шахраї пишуть, що мають інформацію про людину, яка розшукується, але потрібно звірити деякі дані і все ретельно перевірити», — йдеться в ній.

Для того щоб цю перевірку здійснити, просять повідомити:

номер телефону людини, що розшукується;

модель телефону, з якої був останній дзвінок;

інформацію про двох, а краще трьох абонентів, куди людина могла дзвонити, коли востаннє була на зв’язку.

Шахраї кажуть, що така інформація потрібна, щоб створити запит із історії серверів для відтворення минулих подій, хоч насправді намагаються викрасти номер телефону.

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