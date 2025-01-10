З Windows 11 видалять одну з застарілих розумних функцій — Finance.ua
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З Windows 11 видалять одну з застарілих розумних функцій

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Компанія Microsoft вирішила відмовитися від функції «Пропоновані дії» в операційній системі Windows 11. Ця функція, що дебютувала 2022 року і стала загальнодоступною 2023-го, призначалася для спрощення роботи користувачів, пропонуючи дії на основі скопійованих дат і номерів телефонів (наприклад, створення події в календарі або дзвінок).

Що варто знати

Датамайнери з’ясували, що в останньому попередньому білді Windows 11 Insider Beta Channel функцію буде відключено. За прогнозами Windows Latest, повне видалення «Пропонованих дій» з ОС відбудеться протягом трьох-чотирьох тижнів, тобто до лютого 2025 року.
Рішення Microsoft зумовлене низькою ефективністю функції. Користувачі неодноразово відзначали збої в роботі: програмне забезпечення не завжди розпізнавало дані, а пропоновані дії часто виявлялися недоречними або навіть заважали роботі. У деяких випадках функція некоректно копіювала інформацію, а в інших — з’являлася невчасно, наприклад, під час роботи з датами в Excel.
Хоча Microsoft розглядала можливість поліпшення функції за допомогою штучного інтелекту, компанія вважала за краще повністю відмовитися від неї, зосередившись на розробці інших, більш надійних AI-інструментів. Поки що ж, на думку багатьох користувачів, включно з автором TechRadar, істотної користі від інтегрованих у Windows 11 AI-функцій немає.
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За матеріалами:
itechua
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