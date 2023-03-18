З вересня українці купили вживаних авто на 21,1 мільярда гривень. Звідки везуть машини (інфографіка) — Finance.ua

З вересня українці купили вживаних авто на 21,1 мільярда гривень. Звідки везуть машини (інфографіка) Сьогодні 21:05 — Особисті фінанси

З вересня українці купили вживаних авто на 21,1 мільярда гривень. Звідки везуть машини (інфографіка)

Щомісяця українці привозять близько 10 тисяч вживаних легковиків.

Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

З вересня по грудень 2022 року митне оформлення пройшли 60,8 тисячі вживаних легковиків з пробігом. Протягом січня-лютого 2023 року — ще 20,2 тисячі.

Звідки везуть авто?

За останні шість місяців до України привезли 81 тисячу авто. З них 61% (49,7 тис.) привезли з країн Євросоюзу, ще 30% — із країн Америки (24,3 тис.).

З Великобританії експортували 4% машин (3,3 тис.), з Китаю — 3% (2,1 тис.); 1% вживаних легковиків прибув з Грузії (близько 600 шт.). Решту зайняли інші регіони світу.

При цьому частка «американців» на ринку, після максимальних 47% у вересні 2022 року, зменшується п’ятий місяць поспіль. За підсумками лютого цей показник склав 20%.

Інфографіка: eauto.org.ua

Якщо ж аналізувати тенденції купівлі вживаних авто з-за кордону в розрізі саме країн, а не регіонів загалом, то на першому місці протягом вересня-2022 — лютого-2023 опинилися США (29,5%, 23,9 тис.), Польща (20,3%, 16,4 тис.) та Німеччина (17,7%, 14,3 тис.).

Інфографіка: eauto.org.ua

Скільки витратили грошей на вживані авто з-за кордону?

З вересня 2022 по січень 2023 року українці придбали за кордоном вживаних легковиків сумарною митною вартістю 21,1 мільярда гривень. По сьогоднішньому офіційному обмінному курсі валют, це близько $577 мільйонів. З них у січні-лютому 2023 року — 5,2 мільярда гривень ($142 мільйони).

Найбільше коштів витратили на купівлю авто з США (понад 9 мільярдів гривень). На другому місці розмістилася Польща. Машини, експортовані з цієї країни протягом останніх 6 місяців, українці витратили 2,9 мільярда гривень. На третьому місці розмістилася Німеччина із сумарною митною вартістю 2,4 мільярда гривень за привезені звідти вживані легковики.

Цікаво, що вживані авто з Китаю посіли четверте місце (2,17 млрд грн). Замикає першу п’ятірку Литва (0,43 млрд грн).

Щоб почувати себе безпечно за кермом, рекомендуємо придбати карту технічної підтримки-Assistance. З нею можна не турбуватися, що може не вистачити бензину в дорозі або проб’єте колесо. Картка стане вашою підтримкою в дорозі 24/7.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.