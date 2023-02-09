З вантажівки Freightliner зробили розкішний автобус для коледжів — Finance.ua

З вантажівки Freightliner зробили розкішний автобус для коледжів Сьогодні 02:19 — Фондовий ринок

На міжнародній виставці автобусів Busworld North America 2023, що проходила з 4 по 7 лютого у Детройті, можна було побачити багато цікавих новинок. Однією з них став цей 45-футовий, тобто довжиною 13,7 м автобус від компанії Ultra Coach Inc. із Джорджії, яка спеціалізується на транспортних засобах люкс-класу, зокрема кемперах.

На салоні вона представила машину із сегменту Сutaway Buses. Це популярні на північноамериканському ринку автобуси, в основі яких покладено шасі вантажівок, із збереженням традиційної кабіни та капота. Повна маса таких машин може коливатися від 14 000 до 26 000 фунтів (6350 — 11793 кг).

В даному випадку в основу автобуса було покладено середньотоннажне шасі вантажівки Freightliner M2. Підвіску суттєво доопрацювали, зробивши пневматичною. На особливу увагу заслуговує салон, в якому встановили 56 розкішних крісел. Він виконаний з урахуванням вимог шкіл та коледжів — традиційних клієнтів Ultra Coach Inc.

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