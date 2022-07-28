З України без декларування вивезли понад $28 млн у валізах: справу розслідує СБУ — Finance.ua

З України без декларування вивезли понад $28 млн у валізах: справу розслідує СБУ Вчора 19:40 — Валюта

З України без декларування вивезли понад $28 млн у валізах: справу розслідує СБУ

Служба безпеки України розслідує незаконне переміщення через держкордон 28 мільйона доларів та 1,3 мільйона євро у готівці. За даними правоохоронців, гроші були запаковані у валізи та переміщені за один раз через «зелений коридор» пункту пропуску Закарпатської митниці.

Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці наголошують, що такий спосіб вивезення коштів суперечить українському законодавству, оскільки через «зелений коридор» (без декларування) можна вивозити не більше 10 тисяч доларів за раз.

До того ж співробітники митниці не мають права пропустити автомобіль без його попереднього огляду. Тому, виявивши гроші, вони повинні були конфіскувати їх.

Наразі СБУ провели серію обшуків на митному посту «Лужанка» Закарпатської митниці та у місцях проживання фігурантів справи.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, спричинило тяжкі наслідки. Санкція цієї статті передбачає ув’язнення від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років зі штрафом. Наразі ухвалюється рішення щодо повідомлення про підозру фігурантам справи.

В СБУ повідомили, що зараз також триває масштабна робота щодо збору доказової бази та притягнення до відповідальності усіх причетних.

Служба безпеки не повідомляє, хто саме вивозив готівку з України. У березні видання «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, повідомляло: Державне бюро розслідувань порушило справу після отримання інформації, нібито Анастасія Котвіцька — дружина ексдепутата від «Народного фронту» Ігоря Котвіцького — могла без декларування, в обхід митних правил, вивезти в Угорщину долари та євро у валізі. Офіційно правоохоронці про Котвіцьку не зазначали.

УП повідомляла, що під час перетину українського кордону жодних коштів не було задекларовано, а українські митники огляду речей не провели. Однак, за даними джерел УП, згодом виявилося, що на території митного посту в Угорщині Котвіцька все ж задекларувала 28,8 млн доларів та 1,3 млн євро. Сам Ігор Котвіцький назвав цю інформацію фейком.

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