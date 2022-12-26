З українських портів експортували вже понад 15 мільйонів тонн зерна – міноборони Туреччини — Finance.ua
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З українських портів експортували вже понад 15 мільйонів тонн зерна – міноборони Туреччини

Казна та Політика
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Від моменту запуску Чорноморської зернової ініціативи з України експортували понад 15 мільйонів тонн продовольства.
Про це повідомив Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар під час поїздки у провінцію Газіантеп, передає інформаційна агенція DHA, пише ukragroconsult.
«Завдяки роботі спільного координаційного центру, створеного в Стамбулі, понад 15 мільйонів тонн продовольства безпечно відправлено з українського порту до країн, які цього потребують», — сказав Акар.
Турецький міністр також наголосив на тому, що Туреччина, особливо в останній період, проводила активну дипломатію для якнайшвидшого припинення російсько-української війни та досягнення припинення вогню, а також зробила великий внесок у підписання та продовження відвантаження зерна для подолання продовольчої кризи, яка загрожує всьому світу.
Нагадаємо, у Стамбулі 17 листопада Україна, Організація Об‘єднаних Націй і Туреччина домовилися про продовження «ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море» ще на 120 днів. Вона починала роботу 22 липня, а перше судно з українським продовольством в її межах вийшло з порту Одеси 1 серпня.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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